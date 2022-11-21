Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,75%

УрБК, Москва, 28.11.2022. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,79 руб., евро — 63,40 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,47%, европейской — на 0,75%.

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