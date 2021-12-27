В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди воспитанников детских садов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в седьмой раз проходит «Битва хоров» среди воспитанников детских садов. В конкурсе принимают участие дети из 13 дошкольных учреждений района. Мероприятие проводится при поддержке главного девелопера и основателя района АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», а также управляющей компании «Академический».



Пресс-служба организаторов отмечает, что в этот раз было принято решение об онлайн-формате соревнований, как и в предыдущие два года. Однако ожидается, что в восьмой раз конкурс пройдет уже в привычном офлайн-формате.





Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»



Сейчас на суд жюри юные исполнители присылают свои выступления в записи. Комиссия, среди членов которой преподаватели мужского хорового колледжа, оценивает качество исполнения, артистизм, творческий подход и даже количество участников. Их должно быть не меньше 12 человек в каждом коллективе. В этом году у музыкальной «битвы» рекордное количество участников — почти 200 дошкольников.



«На конкурс каждый садик представил, по традиции, две песни. Репертуар у всех участников разный, но выдержан в определенных тематических рамках. В этом году хористы поют о родине и патриотизме. Песни направлены на понимание у детей того, что важно беречь планету, мир во всем мире и ценить друг друга», — рассказала музыкальный руководитель детского сада № 23 Екатеринбурга Мария Бень.



За прошедшие годы конкурс «Битва хоров» стал одной из визитных карточек Академического района. При этом члены оценочной комиссии отмечают, что уровень подготовки коллективов с каждым годом растет.



Выбирать лучших конкурсантов комиссия будет в течение этой недели. Итоги будут подведены в первых числах декабря. Сейчас в планах организаторов — расширить географию конкурса и привлечь к вокальной «битве» дошкольников из других районов уральской столицы.