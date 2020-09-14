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Более 70% россиян признались в совершении финансовых ошибок в текущем году

УрБК, Москва, 28.11.2022. 74,4% опрошенных россиян признались, что совершили финансовые ошибки в 2022 году. Это следует из результатов опроса онлайн-платформы Webbankir, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России, передают «Известия».

Специалисты отмечают, что чаще всего респонденты связывали просчеты с общей экономической ситуацией в стране — 40,8%.

«Среди собственных просчетов лидирует неразумное использование кредитов (31,1%), ошибки, вызванные действиями мошенников (13,8%), неразумные покупки (13,1%) и неудачные инвестиции (11,4%). Отвечая на вопрос, респонденты могли выбрать несколько предложенных вариантов», — уточняют эксперты.

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