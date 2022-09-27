«Атомстройкомплекс» построит в Академическом районе Екатеринбурга детскую поликлинику МНТК «Микрохирургия глаза»

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. В Академическом районе уже в 2025 году может появиться детская офтальмологическая поликлиника Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Ее возведением займется компания «Атомстройкомплекс» в рамках четвертой очереди жилого квартала «Балтийский», сообщает пресс-служба девелопера.



Здание общей площадью порядка 1 тыс. кв. м. планируется построить на бульваре Семихатова. На текущий момент проект планировки территории проходит общественные обсуждения, по итогам которых компания приступит к проектированию объекта. Начать строительство планируется уже летом 2023 года.



Директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина подчеркивает, что компания активно участвует в развитии социальной инфраструктуры. Застройщик подготавливает земельные участки и документацию, выступает инициатором строительства объектов в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, у компании имеется большой опыт работы по государственным контрактам. Это позволяет девелоперу фактически под ключ создавать помещения со сложными техническими требованиями для размещения клиник и других специализированных предприятий в новых районах, где высока потребность в подобных услугах.



«Задача нашей компании — развивать среду комплексно, предусматривать в городских кварталах не только комфортное жилье, но и объекты торговли, сферы услуг. В качестве партнеров власти мы проектируем и строим уникальные объекты — медицинские, образовательные, спортивные учреждения. В Академическом районе много семей с детьми, поэтому выше, чем в ряде других районов города есть запрос на услуги для детей. Мы рады, что благодаря партнерству с центром МНТК «Микрохирургия глаза» маленькие жители района смогут получать высококвалифицированную помощь в шаговой доступности от дома», — считает Екатерина Спирина.



Напомним, что сотрудничество компании «Атомстройкомплекс» и Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» началось в 2008 году. Уральский девелопер реконструировал действующий стационар на улице Бардина, 4а, построил отделение охраны детского зрения на улице Мичурина, 132, центр рефракционно-лазерной хирургии на улице Ясной, 31. В ноябре 2022 года состоялось торжественное открытие консультативно-диагностической поликлиники МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Радищева, 41 в многофункциональном комплексе «Свобода Residence».