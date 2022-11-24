Архитектурное признание

Компания «Атомстройкомплекс» получила диплом Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022» в номинации «многоквартирные жилые здания». Награды девелопер Екатеринбурга удостоился за реализованный проект — новый квартал, построенный в составе ЖК «Северное сияние» на Уралмаше.







Напомним, что в 2022 году данный жилой комплекс был также отмечен дипломом Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2022, который организует Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике и Национальное объединение застройщиков жилья. Кроме того, ЖК «Северное сияние» признан «Лучшим проектом по развитию застроенных территорий» по итогам международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE.



Жилой комплекс отличается высоким качеством застройки, наличием закрытых зеленых дворов, подземного паркинга, торговых галерей на первых этажах, а также широким выбором планировочных решений квартир.



Стоит отметить, что «Северное сияние» — один из наиболее масштабных проектов по развитию застроенных территорий в портфеле уральского застройщика. С 2012 года компания планомерно расселяет ветхие и аварийные двухэтажные дома в районе метро «Уралмаш» и возводит на их месте современные жилые кварталы, формируя комфортную городскую среду. На сегодняшний день расселено уже 23 многоквартирных дома общей площадью более 13,5 тыс. кв. м.



Над архитектурой новой очереди ЖК работали специалисты проектного института «Атомстройкомплекса» совместно с архитекторами бюро «Гордеев-Демидов». Специалисты сохранили в проекте исторический ритм застройки Уралмаша, для которой характерна объемная и богатая архитектура, а также продолжили новый масштаб высотности, заданный предыдущими очередями «Северного сияния».







Директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина отмечает, что жилой комплекс был вписан в историческую среду за счет особой пластики фасада и применения нерядовых архитектурных элементов.



«На улицу Кировоградскую выходит 10-этажный дом. Две высотные башни сдвинуты вглубь квартала, одну отличают строгие прямоугольные формы, вторую — плавный скругленный силуэт. Перед круглой башней сформирована площадь, от которой вдоль 10-этажного дома продолжается крытая пешеходная галерея, в ней размещены магазины и предприятия сферы услуг. Квартальная застройка позволила выделить парадный фасад, общественное пространство, а также сформировать тихий закрытый двор», — рассказала Екатерина Спирина.



Руководитель отдела эскизного проектирования архитектурных решений компании «Атомстройкомплекс» Андрей Шушлебин также отмечает, что ЖК «Северное сияние» был спроектирован с учетом традиций застройки промышленного района.



«В компании «Атомстройкомплекс» мы стараемся не заниматься точечной застройкой, при которой новый дом вклинивается в уже сложившуюся среду. Наша минимальная единица планирования — это квартал. Если же мы имеем дело с частью квартала, то важно тактично в него войти, и в каждом случае мы решаем вопрос отдельно. В случае с ЖК «Северное сияние» мы застраиваем половину квартала. Другая половина — советская застройка. Мы проанализировали пешеходные потоки и поняли, что там есть сложившиеся, назовем их, тропы к метро, которые важны для людей. И мы решили их не загораживать. Мы организовали застройку частной территории таким образом, чтобы эти тропы стали переходными улицами и были доступны для всех жителей района», — поделился Андрей Шушлебин.







ЖК «Северное сияние» является бестселлером компании «Атомстройкомплекс». Как отмечают специалисты отдела продаж застройщика, большую часть покупателей составляют жители микрорайона Уралмаш, которые заинтересованы в улучшении качества жилья, но намерены остаться жить в любимом районе. В проекте представлен широкий выбор эффективных планировок: с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, а также двухуровневые квартиры, из которых открывается отличный вид на город и парк «Уралмаш».



Изображения предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»