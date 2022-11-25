Росавиация проведет дополнительный отбор авиакомпаний для выдачи субсидий на внутренние рейсы

УрБК, Москва, 25.11.2022. Росавиация проведет дополнительный отбор среди отечественных авиакомпаний для предоставления им поддержки при выполнении внутренних рейсов. Речь идет о возмещении операционных расходов.



«Данная государственная мера поддержки позволяет сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить нашим гражданам доступные авиаперелеты», — говорится на сайте ведомства.



Субсидии направлены на погашение расходов российских авиаперевозчиков, выполнявших коммерческие перевозки с апреля по октябрь 2022 года.



Прием заявок от авиакомпаний, ранее участвующих в отборе на перераспределение средств, завершится 2 декабря 2022 года. Победителей назовут 9 декабря. Они должны будут подписать соответствующее соглашение с Росавиацией до 16 декабря.