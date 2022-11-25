На уборке улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня было задействовано 350 рабочих и 169 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Сегодня днем на уборке последствий снегопада в Екатеринбурге было задействовано 169 единиц снегоуборочной техники. В ручном режиме очистку тротуаров осуществляли 350 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба горадминистрации. За прошедшие сутки на полигоны за пределы города было отправлено 4 тыс. 583 т снега, коммунальщики использовали более 225 т реагентов и песка. На улицах города уборку вели 411 единиц спецтехники и 471 дорожный рабочий.

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