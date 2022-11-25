ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на оборудование для реабилитации новорожденных в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. ЕВРАЗ выделил 1 млн руб. на приобретение современного оборудования для реабилитационного отделения новорожденных детской городской больницы Нижнего Тагила. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Так, для отделения были куплены мебель и медицинское оборудование: пять общебольничных кроватей с принадлежностями и шесть функциональных кроватей с матрацами, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, анатомические плоские подушки.



В новых матрацах — три микросферы разного уровня, благодаря которым у детей улучшается кровообращение, расслабляется костно-мышечная система. Также приобрели электронные настольные весы для новорожденных, туалетно-пеленальные столы, прибор для светотерапии, также применяемый для лечения аллергического дерматита.



По словам начальника доменного цеха ЕВРАЗ НТМК и депутата Нижнетагильской гордумы Константина Миронова, предприятие постоянно оказывает благотворительную помощь городским учреждениям здравоохранения.



«В этот раз мы помогли обновить отделение реабилитации в детской горбольнице. Благодаря новому оборудованию малыши будут быстрее восстанавливаться. Кроме того, их с мамами пребывание в больнице станет гораздо комфортнее. В дальнейшем мы планируем продолжить наше сотрудничество», — отметил он.



С 2021 года в больнице на ул. Карла Либкнехта круглосуточно работает отделение медицинской реабилитации. Так, предусмотрено 10 коек для детей до одного года. Дополнительно организованы четыре палаты совместного пребывания «Мать и дитя».



Специалисты уточняют, что в новом отделении лечение получили уже около 300 новорожденных.