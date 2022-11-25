В Свердловской области с 1 декабря вырастут тарифы на горячую воду

Тарифы на горячую и холодную воду в России в 2017 году выросли на 5,5%

По итогам 2017 года коммунальные тарифы в России в среднем подорожали на 4,6%. Об этом сообщает Росстат. Тарифы на ...