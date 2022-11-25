В Свердловской области с 1 декабря вырастут тарифы на горячую воду

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области одобрила ряд постановлений о повышении тарифов на горячую воду. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.
Нововведения коснутся энергоснабжающих компаний, поставляющих горячую воду потребителям как по открытым, так и по закрытым схемам снабжения. В том числе «Екатеринбургская теплосетевая компания» с 1 декабря будет поставлять горячую воду по тарифу 39,25 рубля за кубометр (было — 37,22 руб.). Нагрев воды подорожает с 2 тыс. 078 руб. до 2 тыс. 265 руб. за Гкал/час.
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