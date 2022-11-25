Сезон состоится

В текущий осенне-зимний туристический сезон наблюдается широкий набор туристических продуктов и спрос на них. У туристов востребован как отдых по России, так и зарубежные поездки. Перевозчики, в свою очередь, продолжают открывать новые направления. Обо всем этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказали представители туристической отрасли.



«В первую очередь следует сказать, что осенне-зимний сезон состоится. Отчасти это уже видно и по тем разнообразным программам, которые опубликованы. Это и полетные программы авиаперевозчиков, и чартерные программы крупнейших туроператоров. Глубина продаж указывает на то, что присутствует спрос по ряду направлений. Действительно видно, что истосковались по многим турпродуктам. Это касается не только зарубежных направлений, но и внутрироссийских», — отметил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



По его словам, среди зарубежных направлений особенно популярны Египет, Таиланд и Турция. Последняя явно доминирует. Причем люди направляются отдыхать не только в привычные Стамбул и Анталию, но и другие города. Все способствует увеличению частоты полетов авиаперевозчиков и добавлению новых полетных программ.



Помимо этого, наблюдается рост интереса и восстановление потока в страны бывшего СССР. Причем «вклад уральцев в это очень заметен и очень велик», заметил президент УАТ.



Руководитель офиса Fun&Sun в Екатеринбурге Оксана Чувакова дополнила, что количество перевозок в зимнем сезоне выросло. Особый интерес у уральцев вызывают страны Юго-Восточной Азии. Например, в Таиланд доступны прямые рейсы из Екатеринбурга в Пхукет и Паттайю. Продолжаются перевозки в Египет, остаются востребованными Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).



Руководитель представительства «Аэрофлота» в Екатеринбурге Антон Муска рассказал, что его компания запускает крупную программу, включающую прямые вылеты за рубеж из крупнейших городов России. Для уральской столицы это будут рейсы в Стамбул (Турция) и Гоа (Индия). Они будут выполняться по три раза в неделю.



Компания Red Wings продолжит этой зимой совершать рейсы по 26 направлениям: 15 региональным и 11 международным. Директор Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова сообщила, что авиакомпания с 27 ноября и далее по воскресеньям начнет выполнять прямые перелеты в Тель-Авив. Также продолжается работа с чартерами, например, в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет).



Отдельно директор отметила, что глубина бронирования по различным направлениям доходит до конца марта 2023 года.



Говоря об отдыхе внутри России, О. Чувакова отметила традиционные направления: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи. Стоимость таких поездок варьируется в зависимости от глубины и выбранного транспорта.



М. Мальцев отметил рост интереса к железнодорожным перевозкам. Он допускает, что ж/д транспорт составит примерно 30% от всей туристической перевозки, что будет видно уже в I квартале 2023 года.



Дополняя вопрос о популярных направлениях, президент УАТ также выделил Новокузнецк, откуда можно отправиться на горнолыжный курорт Шерегеш, в Нижний Новгород и кавказские Минеральные Воды. К последним уральские туристы испытывают особый интерес. Президент УАТ отметил, что они стали полноценным круглогодичным направлением, чего раньше не было.



О. Чувакова также отметила, что какого-то явного доминирования определенных направлений не наблюдается. Каждому туристу удается найти свой продукт в соответствии со своими финансовыми возможностями.



В итоге туристическая отрасль смогла подготовиться к осенне-зимнему сезону. Несмотря на то, что еще весной часть маршрутов стали недоступны, по оставшимся предусмотрено достаточно туристических продуктов. Хотя следует уточнить, что с учетом экономической ситуации люди будут явно склоняться к бюджетным поездкам. Тем не менее на большую часть предложений нашелся спрос.