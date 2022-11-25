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25.11.2022

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,44 руб., евро — до 62,85 руб.

УрБК, Москва, 25.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 11.00 мск курс американской валюты составляет 60,44 руб., европейской — 62,85 руб.

Уточним, что на момент закрытия торгов 24 ноября курс доллара США составлял 60,67 руб., евро — 63,20 руб.

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