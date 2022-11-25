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25.11.2022

Девять свердловских предприятий применяют цифровую платформу нацпроекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Девять предприятий Свердловской области начали применять платформу эффективность.рф, созданную в рамках нацпроекта «Производительность труда». Сервис заработал месяц назад. Он предназначен для старта цифровизации предприятия без найма дорогостоящих специалистов и запуска собственных вычислительных мощностей.

В департаменте информационной политики региона рассказали, что на сайте можно выполнить бесплатную диагностику предприятия посредством анкетирования и консультации эксперта. Это даст возможность выяснить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

В зависимости от потребностей пользователя сервис выберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Также эксперты помогут оформить закупку программного обеспечения и заявку на софинансирование, субсидию или грант.

Применять онлайн-сервис могут предприятия, которые подходят по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это организации с оборотом более 400 млн руб. из сфер торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности.

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