Девять свердловских предприятий применяют цифровую платформу нацпроекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Девять предприятий Свердловской области начали применять платформу эффективность.рф, созданную в рамках нацпроекта «Производительность труда». Сервис заработал месяц назад. Он предназначен для старта цифровизации предприятия без найма дорогостоящих специалистов и запуска собственных вычислительных мощностей.



В департаменте информационной политики региона рассказали, что на сайте можно выполнить бесплатную диагностику предприятия посредством анкетирования и консультации эксперта. Это даст возможность выяснить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.



В зависимости от потребностей пользователя сервис выберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Также эксперты помогут оформить закупку программного обеспечения и заявку на софинансирование, субсидию или грант.



Применять онлайн-сервис могут предприятия, которые подходят по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это организации с оборотом более 400 млн руб. из сфер торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности.