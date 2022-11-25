Девять свердловских предприятий применяют цифровую платформу нацпроекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Девять предприятий Свердловской области начали применять платформу эффективность.рф, созданную в рамках нацпроекта «Производительность труда». Сервис заработал месяц назад. Он предназначен для старта цифровизации предприятия без найма дорогостоящих специалистов и запуска собственных вычислительных мощностей.
В департаменте информационной политики региона рассказали, что на сайте можно выполнить бесплатную диагностику предприятия посредством анкетирования и консультации эксперта. Это даст возможность выяснить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.
В зависимости от потребностей пользователя сервис выберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Также эксперты помогут оформить закупку программного обеспечения и заявку на софинансирование, субсидию или грант.
Применять онлайн-сервис могут предприятия, которые подходят по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это организации с оборотом более 400 млн руб. из сфер торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности.
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Свердловская область вошла в топ-15 лучших российских регионов по реализации нацпроекта ...12.10.2021 111 свердловских предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. 111 предприятий из Свердловской области стали участниками национального проекта ...31.08.2021 Завод «АтомПрофи+» стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. Завод по производству свето-прозрачных конструкций «АтомПрофи+» (находится под ...16.06.2021 Предприятие «Атомстройкомплекса» получило кредит в рамках нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2021. Завод «Теплит», который входит в состав «Атомстройкомплекса», получил кредит в рамках ...12.10.2020 Завод «Атомстройкомплекса» повышает эффективность производства в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2020. Завод компании «Атомстройкомплекс» по изготовлению стеновых газобетонных блоков ...