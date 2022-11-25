За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,3%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. В сентябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 54 тыс. 516 руб. Это на 13,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.
В январе-сентябре 2022 года этот показатель составил 52 тыс. 970 руб. Это на 12,9% больше, чем в прошлом году.
Стоит отметить, что по данным регионального департамента по труду и занятости средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда, в январе-октябре 2022 года составила 27,7 тыс. руб.
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