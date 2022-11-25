УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
25.11.2022

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,3%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. В сентябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 54 тыс. 516 руб. Это на 13,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В январе-сентябре 2022 года этот показатель составил 52 тыс. 970 руб. Это на 12,9% больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что по данным регионального департамента по труду и занятости средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда, в январе-октябре 2022 года составила 27,7 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

21.10.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 14,2%

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. В августе 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

26.09.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 13,2%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В июле 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций ...

25.04.2022 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В феврале 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

01.12.2021 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. В сентябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18