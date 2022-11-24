На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в октябре составил 64,1 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 24.11.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в октябре составил 64 тыс. 085 руб. Это на 0,1% меньше уровня предыдущего месяца (64 тыс. 135 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по размеру лимитов по кредитным картам за указанный период вошли Москва (103,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (86,6 тыс. руб.), Московская область (86,5 тыс. руб.), ХМАО (83,5 тыс. руб.) и Приморский край (76,7 тыс. руб.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизился средний размер лимитов по кредитным картам в Республике Башкортостан (минус 3,5%), Новосибирской области (минус 3,1%), Красноярском крае (минус 2,1%), Омской области (минус 2%) и Алтайском крае (минус 1,9%).



В целом по стране средний размер лимитов по кредитным картам в октябре составил 69,7 тыс. руб., что на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (70,5 тыс. руб.). При этом отмечается, что данный показатель снижается второй месяц подряд.