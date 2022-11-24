На Основинской улице Екатеринбурга появится знак «Остановка запрещена»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. На Основинской улице Екатеринбурга появятся дорожный знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Предполагается, что нововведение способствует повышению пропускной способности дороги. В том числе — для крупногабаритных машин.
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