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24.11.2022

На Основинской улице Екатеринбурга появится знак «Остановка запрещена»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. На Основинской улице Екатеринбурга появятся дорожный знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Предполагается, что нововведение способствует повышению пропускной способности дороги. В том числе — для крупногабаритных машин.

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