Отборочная комиссия рекомендовала назначить Максима Кассандрова деканом журфака УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Отборочная комиссия Уральского федерального университета (УрФУ) рекомендовала выбрать Максима Кассандрова деканом журфака. В настоящий момент кандидат возглавляет пресс-службу ВТБ по УрФО.
В пресс-службе вуза уточнили, что решение было принято после публичного слушания программ кандидатов. Отборочная комиссия поддержала М. Кассандрова большинством голосов.
Уточним, что решение комиссии и прошедшее накануне голосование аудитории носят рекомендательный характер. Окончательное решение вынесет ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Соответствующий приказ опубликуют в начале следующей недели.
Также на пост декана журфака претендуют Иван Некрасов, Елизавета Голоусова, Любовь Третьякова.
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