На дорогах Свердловской области для бесперебойного проезда транспорта задействовано более 300 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на дорогах задействованы 320 единиц техники. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся до 25 ноября, а уровень снежного покрова местами будет до 10 см. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
По прогнозам, 24 ноября под снегом окажется около 60% территории Среднего Урала. Основной фронт пройдет по западным, центральным, южным и восточным районам региона.
В ночь с 23 на 24 ноября уже выпало до 3 см снега. Дороги расчищали 242 единицы техники, в том числе 104 комбинированные дорожные машины, 12 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдера, 19 тракторов и 73 единицы прочей техники.
Снегоуборочная техника продолжит непрерывно работать до полной ликвидации последствий снегопада на проезжей части в регионе. Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков поставил перед дорожниками задачу обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд для автомобилей.
Напомним, что на полную расчистку от снежного покрова дорог I категории подрядным организациям дается три-четыре часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — пять-шесть часов, V категории – 12 часов. Очистка тротуаров от снега — в течение 24 часов. Почти 11 тыс. км региональных дорог обслуживают девять подрядных организаций и более 1 тыс. 200 единиц дорожной техники.
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