На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 20%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. С 14 по 21 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 20,48%, до 111,79 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, за минувшую неделю подорожали свежие помидоры (на 5,84%, до 132,87 руб. за кг), картофель (на 4,87%, до 26,78 руб. за кг), свекла (на 2,76%, до 25,52 руб. за кг), бананы (на 2,54%, до 98,17 руб. за кг), яблоки (на 2,31%, до 102,04 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 2,3%, до 1 тыс. 027,13 руб. за кг), а также морковь (на 1,69%, до 29,03 руб. за кг).



Заметнее всего подешевели шлифованный рис (на 1,36%, до 128,03 руб. за кг), пшеничная мука (на 1,31%, до 52,14 руб. за кг), а также маргарин (на 1,28%, до 261,41 руб. за кг).