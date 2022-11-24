УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
24.11.2022

На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 20%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. С 14 по 21 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 20,48%, до 111,79 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, за минувшую неделю подорожали свежие помидоры (на 5,84%, до 132,87 руб. за кг), картофель (на 4,87%, до 26,78 руб. за кг), свекла (на 2,76%, до 25,52 руб. за кг), бананы (на 2,54%, до 98,17 руб. за кг), яблоки (на 2,31%, до 102,04 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 2,3%, до 1 тыс. 027,13 руб. за кг), а также морковь (на 1,69%, до 29,03 руб. за кг).

Заметнее всего подешевели шлифованный рис (на 1,36%, до 128,03 руб. за кг), пшеничная мука (на 1,31%, до 52,14 руб. за кг), а также маргарин (на 1,28%, до 261,41 руб. за кг).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.11.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. С 7 по 14 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие помидоры ...

27.10.2022 На Среднем Урале продолжают дорожать свежие помидоры

С 17 по 24 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 5,94%, до 111,65 руб. за ...

27.10.2022 На Среднем Урале продолжают дорожать свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. С 17 по 24 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие помидоры ...

22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры

С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...

22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18