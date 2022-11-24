В Екатеринбурге сотрудники ФНС рассказали о ведении Единого налогового счета

Минфин РФ предложил ввести единый налоговый платеж для ИП и юрлиц

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2011. Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области напоминает: с 2011 года ...

Поступления по единому налогу на вмененный доход в Свердловской области сократились более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2011. В бюджет Свердловской области в январе 2011 года земельного налога поступило 277,9 млн. ...