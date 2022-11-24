В Екатеринбурге сотрудники ФНС рассказали о ведении Единого налогового счета

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Екатеринбурге представители Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области рассказали об особенностях ведения Единого налогового счета (ЕНС). Такая необходимость возникла, поскольку он был введен летом 2022 года и вступит в силу 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Переход на ЕНС упрощает порядок исполнения налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налогов. В этом счете создается единое сальдо расчетов с бюджетом, что не даст начислить пени, если у налогоплательщика есть одновременно недоимка и переплата. Единая сумма позволяет упразднить лишние процедуры по уточнению и зачетам между кодами бюджетной классификации и кодами муниципальных образований.
«Чтобы уплатить налоги, сегодня нужно знать 1,5 тыс. кодов бюджетной классификации, более 20 тыс. кодов муниципальных образований и много других дополнительных реквизитов (срок уплаты, основание платежа, налоговый период, статус), которые следует указать в платежке. С внедрением ЕНС все это станет не нужно. Единственное, что потребуется — ИНН и сумма, которые станут единственными изменяемыми параметрами платежа», — говорится в сообщении.
В УФНС по Свердловской области 22 ноября прошло совещание, целью которого было разъяснение всех возникающих вопросов. В том числе — по формированию поступлений в консолидированный бюджет регионов, когда ЕНС будет введен. В мероприятии участвовали представители областных властей, главы муниципалитетов, финансовых органов и представители Среднего Урала в Совете Федерации.
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