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24.11.2022

Жительница Верхней Пышмы в попытках подзаработать на бирже потеряла более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Верхней Пышме в дежурную часть обратилась 43-летняя горожанка с заявлением о том, что неизвестные обманом завладели ее денежными средствами в размере более 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД России «Верхнепышминский».

Так, было установлено, что женщина разместила объявление в интернете о желании заработать на бирже путем купли-продажи валюты и сырья. На одном из сайтов она указала свои персональные данные, и спустя время ей поступил звонок с неизвестного номера. С пострадавшей говорил мужчина и сказал, что ей нужно зарегистрироваться в «Скайпе». После регистрации в приложении потерпевшей написала неизвестная женщина, которая представилась куратором и рассказала, что необходимо сделать, чтобы «заработать» большую сумму.

Женщина последовала указаниям злоумышленников, сначала взяв несколько кредитов в банке, а затем зарегистрировавшись на биржах и отправив деньги на биржевой счет. После этого неизвестная девушка сказала, что можно вывести денежную сумму, и попросила перевести через свой счет. Пострадавшая последовала инструкциям, а через время поняла, что связалась с мошенниками.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку произошедшего.

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