Банк России допускает создание автономного фонда поддержки банков

УрБК, Москва, 23.11.2022. В Банке России думают о создании автономного фонда поддержки банковского сектора. Он будет работать за счет отчислений финансовых организаций по аналогии с фондом страхования вкладов. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.
«В какой-то системной докапитализации потребности мы не видим, отдельным банкам, возможно, может потребоваться докапитализация. Но мы и так даем достаточно сильные послабления по надбавкам, чтобы смягчить удар. Но на будущее, конечно, надо думать про создание автономного фонда поддержки, чтобы банки сами могли себя спасать, чтобы не требовались средства государства или еще что-то экстренно. Это снизит в том числе нагрузку на систему страхования», — цитирует его «Интерфакс».
Уточняется, что средства такого фонда потенциально можно будет применять для помощи банкам в условиях кризиса или поддержки организаций, которые развивают значимые направления кредитования.
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