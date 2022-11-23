Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,27%

УрБК, Москва, 23.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,51 руб., евро — 62,21 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,27%, европейской — на 0,15%.

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