В России на 19% снизились объемы доставки готовых рационов

УрБК, Челябинск, 26.10.2022. В Челябинской области объем выданных в III квартале 2022 года потребкредитов составил 20 ...

На Южном Урале объем выданных в III квартале потребкредитов составил 20 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. Рынок доставки продуктов на дом в Екатеринбурге в III квартале 2020 года вырос в 15,3 ...

Рынок доставки продуктов на дом в Екатеринбурге в III квартале вырос в 15 раз

УрБК, Москва, 23.10.2020. О нехватке рабочих сообщили представители крупных сервисов доставки готовых блюд и продуктов ...

Сервисы доставки готовых блюд и продуктов в РФ сообщили о дефиците курьеров

Индекс промышленного производства в РФ в I квартале 2009 г. по сравнению с I кварталом 2008 года составил 85,7%

УрБК, Москва, 16.04.2009. Индекс промышленного производства в РФ в I квартале 2009 г. по сравнению с I кварталом 2008 ...