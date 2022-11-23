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23.11.2022

В России на 19% снизились объемы доставки готовых рационов

УрБК, Москва, 23.11.2022. В России в III квартале 2022 года снизились объемы доставки продуктовых наборов и готовых рационов — на 23% по сравнению со II кварталом и на 19% — относительно аналогичного периода прошлого года. Объем рынка составил 3,4 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Падение таких масштабов произошло впервые. С 2016 года отрасль росла. Первые признаки стагнации появились в апреле текущего года.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что причиной падения стало снижение реальных доходов населения, а также рост ценовой конкуренции в рознице и общепите. Вдобавок произошла заметная волна миграции наиболее платежеспособных россиян.

Основатель Performance Group Артур Зеленый указывает на блокировку соцсетей, резко снизившую объемы рекламного трафика. Из-за этого компаниям пришлось искать новые способы привлечения клиентов.

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