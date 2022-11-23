УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
23.11.2022

Малый и средний бизнес Свердловской области реструктурировал 2 тыс. кредитов на 21 млрд рублей

За март-сентябрь 2022 года банки Свердловской области одобрили реструктуризацию 23 тыс. кредитов граждан на общую сумму 10 млрд руб. Малому и среднему бизнесу позволили реструктуризировать 2 тыс. кредитов на 21 млрд руб. Скорректированный портфель составил 1% розничного портфеля и 9% — МСП, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Большинство изменений условий для граждан выполнялось по собственным программам банков. Для предприятий — по закону о кредитных каникулах, действовавшему с марта по сентябрь 2022 года.

В основном свердловчане обращались за реструктуризацией по потребительским кредитам, ипотеке и кредитным картам.

Микрофинансовые организации за указанный период одобрили кредитные каникулы по 224 займам гражданам на 7,5 млн руб. и 249 — бизнесу на сумму 328 млн руб.

«Спрос на реструктуризацию в условиях санкций оказался ниже, чем в период пандемии. Это объясняется тем, что платежеспособность населения по сравнению с началом ковидного кризиса остается на высоком уровне. Кроме того, кризисные явления 2020 года сразу затронули граждан, ситуация же в текущем году развивалась медленнее, а уровень безработицы несколько месяцев остается на исторически низком уровне», — прокомментировал замначальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
23.11.2022 Малый и средний бизнес Свердловской области реструктурировал 2 тыс. кредитов на 21 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. За март-сентябрь 2022 года банки Свердловской области одобрили реструктуризацию 23 тыс. ...

28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...

28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...

23.10.2020 Банки Свердловской области реструктурировали кредиты населения на общую сумму 18 млрд рублей

Банки Свердловской области продолжают реструктурировать кредиты населения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В ...

23.10.2020 Банки Свердловской области реструктурировали кредиты населения на общую сумму 18 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2020. Банки Свердловской области продолжают реструктурировать кредиты населения в связи с ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18