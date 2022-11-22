В Свердловской области средний срок выданных в октябре автокредитов составил 5,06 года

В Свердловской области средний срок автокредитов, выданных в октябре этого года, составил 5,06 года. Это на 12,1% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (4,52 года). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 15-е место среди 30 регионов РФ. В первую пятерку списка по сроку выданных в октябре автокредитов вошли Краснодарский край (5,19 года), ХМАО (5,17), Оренбургская (5,16), Ростовская (5,14) и Волгоградская (5,13) области.
Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за год срок автокредита вырос в Москве (плюс 19,2%), Омской (плюс 17,4%), Московской (плюс 17,3%) и Новосибирской (плюс 16,8%) областях, а также в Санкт-Петербурге (плюс 16,8%).
В целом по стране средний срок выданных в октябре текущего года автокредитов составил пять лет, что на 8% превышает результат аналогичного периода 2021 года (4,62 года). Отмечается, что этот показатель растет 11 месяцев подряд.
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