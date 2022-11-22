В России на 2023 год продлена программа льготного автокредитования

УрБК, Москва, 22.11.2022. В России на 2023 год продлена программа льготного автокредитования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.



Подать заявление о получении субсидии разрешается до 20 декабря 2022 года, а срок выдачи банками льготных кредитов продлен до 19 декабря 2022 года. Затем кредитные организации возобновят программу с 1 января 2023 года.



По данным министерства, с начала года по начало ноября по программе льготного автокредитования реализовано более 34 тыс. автомобилей. Сумма предоставленных скидок — 7 млрд руб.