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22.11.2022

Власти Екатеринбурга актуализировали стратегический проект «Кухня на любой вкус»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новую версию стратегического проекта «Кухня на любой вкус». Он был разработан и утвержден в 2004 году, в 2013 и 2022 году была проведена его актуализация, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что идея «Кухни на любой вкус» заключается в сохранении закрытой сети предприятий общественного питания (по месту учебы, работы горожан, на заводах), а также развитии общедоступной сети (рестораны, кафе, бары) в Екатеринбурге.

«За прошедшие годы в этой сфере достигнут значительный прогресс: сеть предприятий общественного питания по месту учебы и работы сохранена и ежегодно прирастает новыми объектами, так же, как и общедоступные точки. Однако, по-прежнему ощущается нехватка мест, где можно вкусно и недорого перекусить, и их неравномерное распределение по территории Екатеринбурга», — говорится в сообщении пресс-службы.

Актуализация проекта позволит Екатеринбургу и дальше развивать сеть предприятий общественного питания, делая акцент на заведения, предлагающие традиционные блюда уральской кухни, которые пользуются спросом и у горожан, и у гостей мегаполиса. Это тем более актуально, потому что в следующем году уральская столица будет праздновать 300-летний юбилей, в связи с чем в городе ожидается наплыв туристов.

Отметим, что на сегодняшний день в Екатеринбурге работает 2 тыс. 589 предприятий общественного питания на 170 тыс. 224 места.

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