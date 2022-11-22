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22.11.2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Юрия Биктуганова на пост министра образования региона

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова.

В правительство Свердловской области Юрий Биктуганов пришел в 2010 году. Министерство образования региона он возглавляет с 2011 года, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Напомним, что Юрий Биктуганов вместе с остальными членами регионального правительства сложил полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области. С этого времени он работал в статусе исполняющего обязанности министра.

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