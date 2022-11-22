Объем промышленного производства в УрФО сократился на 1,3%

По итогам I полугодия 2022 года объем промышленного производства в Уральском федеральном округе (УрФО) сократился на 1,3%. В том числе на 2,3% — в Свердловской области, на 1,1% — в Челябинской, на 5,6% — в Тюменской. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.
«Даже увеличение объемов промышленного производства и оборота предприятий в добывающих отраслях ЯНАО и ХМАО не смогли компенсировать общий спад», — отметила спикер.
Снижение показателей обусловлено снижением импорта ключевых компонентов, которые используются в промышленности и экономике УрФО. Также повлияло сокращение экспорта основной продукции, считает эксперт.
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