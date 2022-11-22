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22.11.2022

УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для корпоративных клиентов. Так, с 1 ноября по 31 декабря предприниматели смогут получить кешбэк в 5% по бизнес-карте за доставку еды и оплату в ресторанах, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Предложением могут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты банка. Кешбэк начисляется ежемесячно до 20 числа.

«До Нового года остались считанные недели, и уже сейчас УБРиР дарит предпринимателям праздничное настроение. С новой акцией бизнес сможет воспользоваться выгодным предложением, ощутив все плюсы сотрудничества с банком», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Стоит отметить, что предприниматели могут получить бизнес-карту УБРиР бесплатно, подключив пакет услуг «Бизнес-класс» или «Премиум-класс». Более подробно с условиями предновогодней акции можно ознакомиться на сайте банка.

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