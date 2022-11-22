Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,71 руб., евро — до 62,16 руб.

УрБК, Москва, 22.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 11.00 мск курс американской валюты составляет 60,71 руб., европейской — 62,16 руб. Уточним, что на момент закрытия торгов 21 ноября курс доллара США составлял 60,85 руб., евро — 62,35 руб.

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