Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов

Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. Ограничение коснется банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщается на сайте регулятора.



«Мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов)», — говорится в сообщении.



Для банков установлены следующие ограничения на I квартал 2023 года. Если показатель долговой нагрузки клиента превышает 80%, то лимит составит 25% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования либо 25% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования. Если срок возврата кредита превышает пять лет, то ограничения составит 10% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования либо 10% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования.



Макропруденциальные лимиты будут действовать в отношении потребительских кредитов, которые будут предоставлены и приобретены с 1 января по 31 марта 2023 года, и в отношении кредитов с лимитом кредитования, лимит по которым будет установлен (увеличен) в указанный период.