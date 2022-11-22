В Екатеринбурге пенсионерка для лечения сына от алкоголизма отдала лжецелителям более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В полицию Екатеринбурга поступило заявление от 70-летней жительницы, которая на протяжении 10 месяцев перечисляла мошенникам деньги для «исцеления» сына от алкогольной зависимости. Сумма ущерба составила более 3 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Потерпевшая рассказала, что в феврале она увидела по телевизору программу об экстрасенсах, где также был указан телефонный номер для связи. Поскольку сын пенсионерки страдает от алкогольной зависимости, то она решила с помощью нетрадиционной медицины исцелить его.



Заявительница позвонила по указанному номеру, и ей ответила девушка, представившаяся Ксенией. Узнав о проблемах женщины, она перевела звонок на мужчину, который назвался Марком Владимировичем. Злоумышленник заявил, что для обряда избавления от зависимости нужна определенная атрибутика стоимостью 20 тыс. руб. Местная жительница перевела требуемую сумму. Однако на следующий день ей перезвонили и сообщили, что ситуация серьезная и для того, чтобы ее сын не умер, его нужно «отмаливать», поэтому необходимо перевести 400 тыс. руб.



С этого дня звонки повторялись, причем поводы находились самые разные: от страхования счетов до уплаты неких налогов. Женщина сначала отдала злоумышленникам все свои сбережения, а затем взяла несколько крупных кредитов в банках. Также она продала две комнаты в двух принадлежащих ей квартирах. Когда все денежные средства закончились, потерпевшая обратилась в микрофинансовые организации. Мошеннические схемы отъема денег продолжались до ноября, пока женщина не поняла, что ее обманывают. После этого она обратилась в полицию. К тому моменту общая сумма ущерба превысила 3 млн руб.



В настоящее время сотрудники полиции разбираются в подробностях произошедшего. В действиях неизвестных имеется состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».