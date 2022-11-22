Средняя зарплата в УрФО за год выросла на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. По итогам III квартала 2022 года фактический ежемесячный доход сотрудников компаний Уральского федерального округа (УрФО) составил 71 тыс. 115 руб. Это на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 68 тыс. 492 руб. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Отметим, что УрФО занял третье место среди федеральных округов по размеру зарплаты, уступив Москве и Московской области, а также Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако по динамике Урал обогнал только Центральный и Северо-Кавказский ФО.



В среднем по России зарплаты за год выросли с 85 тыс. 121 руб. до 90 тыс. 531 руб. — плюс 6,4%.