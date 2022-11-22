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22.11.2022

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 33 тыс. 002 случая ОРВИ, что на 8,4% выше показателя прошлой недели и на 18,1% — среднего многолетнего уровня.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 15 тыс. 826 случаев заболевания ОРВИ. Это на 12,1% больше уровня прошлой недели и на 12,9% — среднего многолетнего уровня.

Отмечается, что в структуре заболеваемости 64% составляют дети.

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