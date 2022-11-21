В ГК «КОРТРОС» оценили последствия прекращения программы льготной ипотеки под 7%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Программа льготной ипотеки под 7% может завершиться к 31 декабря, по заявлению Минфина РФ. Ранее в федеральном Минстрое отмечали, что решение о необходимости продления ипотечной программы будет приниматься по итогам анализа спроса.



По словам генерального директора ГК «КОРТРОС» Станислава Киселева, не следует прекращать действие программы ипотечного кредитования. Он выразил мнение, что закрытие дополнительных мер поддержки негативно скажется на покупательских настроениях, окажет отрицательное влияние на финансирование отрасли и впоследствии приведет к сокращению вывода новых проектов.



«Льготная ипотека всегда поддерживала и население, и отрасль в сложные времена турбулентности. Именно сейчас необходимо не сокращение, а расширение поддерживающих программ. Экспертное сообщество строительного рынка видит потенциал роста льготной ипотеки в 1,5 раза», — цитирует Станислава Киселева пресс-служба ГК «КОРТРОС».



В настоящее время в стране действует ряд федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья: ипотека на новостройки под 7% годовых, семейная ипотека под 6% (продлена до середины 2024 года), сельская ипотека под 3% (бессрочная), дальневосточная ипотека под 2% (до 2025 года), ипотека для IT-специалистов под 5%.



«Нам всем следует помнить, что строительная отрасль является основой восстановления экономики России», — заключил гендиректор ГК «КОРТРОС».