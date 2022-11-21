Зарезервированный труд

Ровно два месяца назад, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. В рамках нее призыву подлежали 300 тыс. мужчин трудоспособного возраста. Несмотря на свою «частичность» — 0,5% от работающего населения — этот процесс смог оказать влияние на экономику, в том числе на рынок труда.







Первое, что бросается в глаза, — это то, что эти 300 тыс. человек «выпадают» из экономики. Причем не факт, что их удастся в полной мере заместить.



«Недостаточно человеческих ресурсов на замену мобилизованным, на них в любом случае влияет вся эта ситуация с точки зрения неопределенности и тревожности», — описывает потенциальный негативный эффект руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.



Следует также понимать, что кто-то из резервистов может быть незаменимым человеком в своей компании, но для его сферы деятельности не предусмотрена бронь. Вдобавок сильнее всего пострадали традиционно «мужские» сферы: ЧОП, сборка мебели, доставка воды и других тяжелых грузов. Отмечается рост сроков ожидания на услуги грузчиков, ремонтников, автослесарей.



«Мобилизация по-разному ударила по разным секторам экономики. И наибольшее здесь влияние с точки зрения трудовых ресурсов понесли так называемые мужские отрасли. Это прежде всего строительство: у нас там порядка 70-80% мужчин работает на стройке. То же самое с добывающими отраслями. Это уже влияние мобилизации в некой отраслевой специфике», — отметил финансовый аналитик Константин Селянин.



Доказательством тому могут послужить данные hh.ru об изменении числа вакансий в Свердловской области в октябре. Наибольший рост показали места в сферах, где традиционно были более востребованы мужчины. Так, на 11,3% по сравнению с сентябрем выросло количество вакансий в сфере «Транспорта, логистики», на 11,2% увеличилось число запросов в разделе «Рабочий персонал», на 10,8% — в сфере «Инсталляция и сервис».



«Прогнозируем, что спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остается критически низким — 0,8», — ожидает Н. Данина.



Следует обратить внимание на то, что, по данным hh.ru, дозвониться до соискателей-мужчин в период мобилизации было сложнее: они не хотели отвечать на вызов с незнакомого номера. Уровень недозвона достиг почти 50%. В связи с этим на работу стали активно приглашать женщин. Если в первую неделю сентября на собеседования получали приглашения 59% женщин и 41% мужчин, то после 21 сентября кандидатов женского пола стали звать на 3,6% чаще. На рынке труда число соискателей обоих полов примерно равно. Но Н. Данина допускает, что рынок будет мигрировать в более «женскую» сторону.



Еще одним фактором стал рост привлекательности для работодателей кандидатов, не подпадающих под мобилизацию. Как отмечают рекрутеры, за последние два месяца все чаще в заявках указывались такие параметры, как «женский пол» или «возраст 45+». Принимая на работу таких людей, работодатели страхуют себя от возможных проблем, связанных с мобилизацией сотрудника, — необходимости срочно искать ему замену и сохранять за ним рабочее место на время службы.



Дефицит рабочих косвенно подтверждается снижением спроса на мужскую спецодежду. В том числе — в Свердловской области.



«В целом по спецодежде спрос, конечно, у нас снизился. В среднем на 15% оборот упал. Я думаю, что если брать зимний сезон, то это связано с СВО. По текущему зимнему сезону результаты уже проявились. Речь идет о спросе на мужскую одежду», — прокомментировал руководитель отдела продаж компании «Профкостюм» Андрей Склюев.



Помимо этого, кто-то из мужчин вполне мог предпочесть какое-то время остаться безработным, чтобы его было сложнее найти.



«Ни для кого не секрет, что основная часть повесток приходила через рабочее место. Потому что призывников искали не по месту жительства, а по месту работы. У каждого кадровика есть обязательство сдавать по военнообязанным сведения в военкомат. Вот эти вещи тоже бьют по местам скопления, что называется. Зачем сейчас работать, если есть вероятность уйти в армию? Проще было пересечь границу с Казахстаном, тем более она не очень далеко», — предположил финансовый аналитик Григорий Вахитов.



В контексте мобилизации также необходимо учитывать тот фактор, что в ходе нее часть граждан покинула страну. Однако здесь дать адекватную оценку пока сложно, поскольку даже власти не могут сказать, сколько вообще людей покинуло страну. Тем не менее тот факт, что в течение всего года население уезжало из страны, явно сказался на экономике и рынке труда.



«Очень много людей уехало из России и из нашего региона в том числе. Более того, это, как правило, люди, которые достаточно образованны, квалифицированны, которые склонны пользоваться или пользовались услугами кадровых агентств. Представляю, что все-таки в большей степени уехали «белые воротнички», а не слесаря и строители. По разным оценкам, из России уехало от полумиллиона до 3 млн квалифицированных людей. Естественно, они свои резюме сейчас подают в кадровые агентства других стран», — считает К. Селянин.



То, что покинувшие страну россияне активно ищут работу за рубежом, частично подтверждают данные hh.ru. Например, прирост резюме на 10 октября относительно 10 сентября в Казахстане составил 81%, по 59% — в Грузии и Узбекистане, 55% — в Кыргызстане.



«Если посмотреть на абсолютные цифры, рейтинг выглядит несколько иначе. В период 10-22 октября по сравнению с 10-22 сентября число резюме соискателей с гражданством РФ больше всего выросло в следующих странах: Казахстан (на 44 тыс. резюме), Грузия (на 8,6 тыс. резюме), Узбекистан (на 4,5 тыс. резюме), Турция (на 2,9 тыс. резюме), Кыргызстан (на 2,8 тыс. резюме)», — отмечается в исследовании.



Однако Н. Данина считает, что эти 66 тыс. человек пока не повлияли на рынок труда, поскольку большая часть из них работает удаленно. Соответственно, они могут все еще трудиться в компаниях из России.



Среди возможных негативных эффектов на будущее аналитики hh.ru отмечают сохранение «турбулентного периода» — в компаниях продолжит сокращаться горизонт планирования, что станет проблемой для стратегического развития. Сами мобилизованные «выпадут» из экономики на неопределенный срок. Специалистов на замену им может не хватить. Также непонятно, продолжат ли трудиться на российских предприятиях те, кто покинул страну.



К потенциальным положительным эффектам можно отнести, что работодатели начнут рассматривать соискателей более зрелого возраста. Также возможно, что в считающихся «мужскими» профессиях станет больше женщин. Плюс люди продолжат держаться за свою работу, что снизит «текучку». Не исключено, что компании начинают или продолжают организовывать встречи с экспертами — финансистами, психологами, юристами, чтобы поддержать сотрудников. Растет значимость системы обратной связи.



В итоге получается, что рынок труда повлиял в первую очередь на «мужские» профессии. Возможно, что там станет больше женщин, хотя остается открытым вопрос, как быть с занятиями, предполагающими значительные физические нагрузки, например, работой грузчиков. Что касается высококвалифицированных профессий, не понятно, найдется ли среди женщин и возрастных соискателей достаточное количество кандидатов. Сами компании же будут избегать долгосрочных решений.



Отметим, что в Свердловской области и так наблюдается дефицит рабочей силы: на одну вакансию в октябре приходилось 3,7 резюме при норме в пять-шесть. Мобилизация и другие экономические или геополитические потрясения лишь усугубляют проблему.