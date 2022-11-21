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21.11.2022

Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,74 руб., евро — 62,19 руб.

УрБК, Москва, 21.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 60,74 руб., европейской — 62,19 руб.

Уточним, что на момент закрытия торгов 18 ноября курс доллара США составлял 60,40 руб., евро — 62,44 руб.

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