Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 1,1%, за месяц — на 4,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 800 квартир в уральской столице. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) выставлено еще 280 квартир, что на 8% меньше, чем месяц назад.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга близок к отметке 3,5 месяца.
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