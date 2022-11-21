Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 1,1%, за месяц — на 4,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 800 квартир в уральской столице. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) выставлено еще 280 квартир, что на 8% меньше, чем месяц назад.



Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга близок к отметке 3,5 месяца.