УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.11.2022

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 1,1%, за месяц — на 4,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 800 квартир в уральской столице. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) выставлено еще 280 квартир, что на 8% меньше, чем месяц назад.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга близок к отметке 3,5 месяца.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.11.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 3,5%

За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 1,3%, за месяц — на 3,5%. ...

08.11.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге ...

01.11.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,2%

За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 1,3%, за месяц — на 4,2%. ...

01.11.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге ...

25.10.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18