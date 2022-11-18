Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов

Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в муниципалитет 45 троллейбусов. Новые машины появятся в уральской столице летом следующего года.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, официальный дилер Минского автомобильного завода стал победителем конкурса, объявленного 26 октября 2022 года, за право поставить городу новые машины. Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб. В администрации отмечают, что новые троллейбусы станут подарком к 300-летию Екатеринбурга.
Отмечается, что расчетная вместимость новых троллейбусов c удлиненным автономным ходом достигает 90 человек.
«Машины будут оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации, видеонаблюдения, кондиционирования, а также подсчета пассажиропотока. Низкий уровень пола машины обеспечит комфорт горожан, входящих и выходящих из него», — говорится в сообщении.
По условиям контракта, все 45 троллейбусов будут поставлены к 15 июня 2023 года.
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