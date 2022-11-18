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18.11.2022

Большинство опрошенных россиян против отмены новогодних мероприятий

УрБК, Москва, 18.11.2022. Большинство россиян высказались против отмены новогодних мероприятий и украшения городов. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

За отказ от новогоднего украшения высказались 12% опрошенных, 70% — за применение уже имеющихся украшений, 14% допускают приобретение новых. Также 81% респондентов выступил за полное сохранение праздников и елок. Против высказались только 3% опрошенных.

Не устанавливать новогодние елки согласны 10% россиян, 55% считают, что они должны быть, 34% хотят, чтобы елки остались, но были украшены скромнее.

В то же время 54% опрошенных готовы отказаться от праздничных салютов и фейерверков. Хотят сохранить их 22%.

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