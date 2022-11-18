Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета представителей иностранных государств в рамках форума «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета представителей иностранных государств в рамках VI Общероссийского форума «Города России 2030». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.



Главной темой встречи было обсуждение развития глобального города как центра активности мирового сообщества. Участниками дискуссии стали представители дипломатического корпуса, а также члены делегаций Белоруссии и Узбекистана.



Глава города рассказал о том, что выбор темы встречи связан с усилением современных тенденций изменения больших мегаполисов и соответствует новым реалиям.



«Текущая внешнеполитическая ситуация значительно влияет на обострение конкуренции между городами. Это борьба не только за деньги и технологии, но и, главное, — за человеческие ресурсы и таланты. Безусловно, ключевыми центрами становятся глобальные города или, как их еще называют, города мирового уровня», — отметил он.



Также в ходе мероприятия рассмотрели проблемы, над которыми нужно работать для того, чтобы город получил высокий статус. Так, на примере уральской столицы Алексей Орлов сообщил о выполнении проектов, стимулирующих развитие города, что привлечет тысячи новых зарубежных студентов, туристов, бизнесменов и экспертов в различных областях.



«У Екатеринбурга уже есть многое для того, чтобы встать в один ряд с мировыми мегаполисами. Во-первых, развитая инфраструктура. Город располагается на пересечении транспортных потоков между западной и восточной частью страны. Станция Екатеринбург-Сортировочный, расположенная на главном ходе Транссибирской магистрали, считается крупнейшей сортировочной станцией в России и одной из крупнейших в Евразии. У нас есть все условия, чтобы сделать из города не только всероссийский, но и международный хаб», — добавил Алексей Орлов.



Глава Екатеринбурга подчеркнул, что столица Урала — это привлекательный центр как для молодежи, так и для будущих специалистов различных отраслей. Он упомянул, в городе находится Уральский федеральный университет, один из десяти вузов федерального уровня. На сегодняшний день в образовательном учреждении учатся около 5 тыс. иностранных студентов из более чем 110 стран мира.



В ходе обсуждения стороны согласились с тем, что Екатеринбург — гостеприимный город, который можно считать центром межкультурной коммуникации. Кроме того, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов заявил о том, что на Урале проживают представители более 160 народностей, и все они привносят часть своей культуры, традиции и обычаи, чтобы уральская столица была многогранной, многокультурной.



«Безусловно, это создает особую атмосферу и колорит городу и делает его привлекательным как для жителей, так и для гостей», — заметил он.



По словам Алексея Орлова, требуется сформировать основательный фундамент для сотрудничества на уровне городов и стран.



Напомним, что Совет представителей иностранных государств при главе Екатеринбурга — это коллегиальный консультативно-совещательный орган, который действует постоянно и осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся развития городской инфраструктуры и повышения качества жизни горожан. Первое заседание совета прошло в рамках выставки «Иннопром-2022».