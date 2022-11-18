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18.11.2022

На Среднем Урале в режиме неполной занятости работают 2,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. По состоянию на 1 октября в Свердловской области в режиме неполной занятости работал 2 тыс. 101 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 2101 работника размещены 52 организациями (со среднесписочной численностью работающих 38 863 человека)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущем месяце в режиме неполной занятости работали 2 тыс. 696 человек.

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