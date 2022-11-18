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18.11.2022

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,7 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2022 года составила 27,7 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в январе-сентябре этот показатель составлял 27,3 тыс. руб.

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