Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,7 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2022 года составила 27,7 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что в январе-сентябре этот показатель составлял 27,3 тыс. руб.