Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,7 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2022 года составила 27,7 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Отметим, что в январе-сентябре этот показатель составлял 27,3 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...30.09.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...29.08.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...26.07.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...23.06.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...