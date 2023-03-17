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Сегодня, 12:00

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 34,2 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре составила 34,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в сентябре этот показатель составлял 34,1 тыс. руб.
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Сегодня, 12:02 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 34,2 тыс. рублей

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