Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 34,2 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре составила 34,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что в сентябре этот показатель составлял 34,1 тыс. руб.