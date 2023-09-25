Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 34,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-сентябре составила 34,1 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что в августе этот показатель составлял 33,9 тыс. руб.