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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 34,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-сентябре составила 34,1 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в августе этот показатель составлял 33,9 тыс. руб.
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