Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил финансирование программы развития промышленного комплекса региона

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Финансирование программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области» продлено до 2027 года. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства, сообщает департамент информационной политики региона.



Вдобавок планируется увеличить объем финансирования программы по развитию промышленности и науки почти на 722 млн руб.



«На реализацию мероприятий госпрограммы в 2026 году предусматривается 317,7 миллиона рублей, в 2027 году — 384 миллиона рублей. В том числе, из областного бюджета на эти цели будет направлено 397 миллионов рублей и 324,5 миллиона рублей из внебюджетных источников», — говорится в сообщении.



Эти деньги будут предоставлены для субсидирования регионального фонда технологического развития промышленности, выделения субсидии управляющим компаниям и резидентам технопарков, а также на научно-технологическое развитие Среднего Урала некоммерческими организациями.



Уточним, что госпрограмма по развитию промышленности действует в Свердловской области с 2014 года и продлевается уже в третий раз. Ее цели — увеличение объема выпускаемой продукции и ее экспорта, вовлечение предприятий в развитие научно-производственной кооперации, увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких экономических отраслей, повышение производительности труда в промышленности и реализация инвестиционных продуктов.