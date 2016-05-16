Госдума приняла поправки о дополнительных гарантиях для мобилизованных работников

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ о предоставлении дополнительных гарантий работникам, которых призвали на военную службу по мобилизации. Их также получат граждане, пребывающие в запасе и заключившие контракт о прохождении военной службы. Об этом говорится на сайте парламента.



Для таких сотрудников трудовой договор будет приостановлен до момента завершения военной службы. Затем у них в течение трех месяцев будет возможность вернуться к своим трудовым обязанностям. Причем период приостановки действия трудового договора будет засчитываться в рабочий стаж по специальности.



Помимо этого, членов семей мобилизованных граждан нельзя будет привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Плюс у них будет преимущественное право оставить за собой работу при сохранении численности или штата сотрудников.