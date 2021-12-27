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Представители российской фитнес-индустрии обратились в правительство РФ с просьбой освободить от мобилизации тренеров и инструкторов

УрБК, Москва, 27.09.2022. Национальное фитнес-сообщество (НФС) и входящие в него представители 1 тыс. 936 фитнес-клубов из 79 регионов России обратились к правительству РФ с просьбой включить в перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации тренеров и инструкторов-методистов по физкультуре и спорту. Соответствующее письмо за подписью главы НФС Елены Силиной было направлено председателю кабмина Михаилу Мишустину, сообщает Forbes.

Так, согласно данным оперативного мониторинга НФС, среди 518 тыс. 400 занятых в отрасли специалистов порядка 70% сотрудников-мужчин попадают под критерии призыва в рамках частичной мобилизации.

«Деятельность указанных сотрудников является узкопрофильной и заключается в организации и продвижении населению физкультурно-оздоровительных занятий», — говорится в обращении.

По мнению главы НФС, в сложный для страны период сохранение стабильного физического и психоэмоционального состояния населения становится стратегически важной задачей.

В ином случае, полагают представители фитнес-индустрии, клубы не смогут полноценно работать, что негативно отразится на выполнении Стратегии развития физической культуры и спорта в России на период до 2030 года, а также достижении целевых показателей, установленных федеральным проектом «Спорт — норма жизни», входящим в национальный проект «Демография».

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