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Вчера, 17:02

Госдума приняла поправки о дополнительных гарантиях для мобилизованных работников

УрБК, Москва, 27.09.2022. Государственная дума во втором и третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ о предоставлении дополнительных гарантий работникам, которых призвали на военную службу по мобилизации. Их также получат граждане, пребывающие в запасе и заключившие контракт о прохождении военной службы. Об этом говорится на сайте парламента.

Для таких сотрудников трудовой договор будет приостановлен до момента завершения военной службы. Затем у них в течение трех месяцев будет возможность вернуться к своим трудовым обязанностям. Причем период приостановки действия трудового договора будет засчитываться в рабочий стаж по специальности.

Помимо этого, членов семей мобилизованных граждан нельзя будет привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Плюс у них будет преимущественное право оставить за собой работу при сохранении численности или штата сотрудников.

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